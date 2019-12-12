Министр культуры РФ приедет в Екатеринбург на открытие центра «Эрмитаж-Урал»
Сегодня, 10:36ОбществоФото: pixabay.com
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На открытие первой выставки в Екареринбурге в «Эрмитаж-Урал» приедет Министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Выставка будет открыта в ноябре 2020 года.
Об этом рассказал глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.
По его словам, сам центр откроется в мае и за пол года планируется выставить все оборудование для выставки и реставрации.
Изначально мероприятие планировалось провести в апреле 2020 года. На строительство нового центра должны потратить 217 миллионов рублей. Он будет состоять из музея и фондохранилища.
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