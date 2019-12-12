Посторонние не пройдут. В Нижнем Тагиле в детсадах «Маячок» ввели пропускную систему
В объединении детских садов МАДОУ «Маячок» ввели пропускную систему контроля. В управлении образования TagilCity.ru рассказали, что это инициатива только одного объединения, а не систематический подход.
Пропуски начали действовать давно, сейчас мы просто изменили их формат, чтобы нельзя было подделать. Это связано с антитеррористической защищенностью. Помимо общепринятых норм, каждый детский сад сам защищает своих детей. Мы считаем, что в условиях того, что у нас не может быть заборов с колючей проволокой, каждый родитель должен иметь такой пропуск. Иногда родители пишут заявления для дедушек, бабушек. И им мы тоже выписываем пропуски,рассказала директор МАДОУ «Маячок» Надежда Давыдова.
Давыдова пояснила, что пропуски проверяют дежурные из административно-управленческого персонала, которые знают родителей в лицо, тем не менее, пропуск всегда спрашивают. Если дежурный не узнаёт владельца пропуска, он запрашивает документ, подтверждающий личность.
На пропуске указан номер детского сада, номер группы, которую посещает ребёнок, ФИО родителя, контактные данные руководства детского сада, кроме того, пропуск заверен печатью.
Напомним, 31 октября в столице Ненецкого автономного округа, городе Нарьян-Мар, 36-летний местный житель Денис Поздеев проник в детский сад «Сказка» во время тихого часа, вошел в спальню и смертельно ранил ножом шестилетнего мальчика. Как установил СК, охранник принял Поздеева за одного из родителей и открыл ему дверь.