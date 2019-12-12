Посторонние не пройдут. В Нижнем Тагиле в детсадах «Маячок» ввели пропускную систему

Пропуски начали действовать давно, сейчас мы просто изменили их формат, чтобы нельзя было подделать. Это связано с антитеррористической защищенностью. Помимо общепринятых норм, каждый детский сад сам защищает своих детей. Мы считаем, что в условиях того, что у нас не может быть заборов с колючей проволокой, каждый родитель должен иметь такой пропуск. Иногда родители пишут заявления для дедушек, бабушек. И им мы тоже выписываем пропуски,рассказала директор МАДОУ «Маячок» Надежда Давыдова.