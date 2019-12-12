Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемого в смертельном ДТП на Малышева

Напомним, ДТП, в результате которого погибли два человека, произошло в августе текущего года. Автомобиль KIA Rio, за рулем которого находился обвиняемый, врезался в несколько машин. Водителя задержали. Анализы на содержание в крови Васильева алкоголя и наркотиков два раза направлялись на экспертизу. Первая показала, что в крови нет запрошенных веществ, по результатам второй выяснилось, что анализы сдавал другой человек — отец Владимира Васильева, ветеран Росгвардии Андрей Васильев. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».