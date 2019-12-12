Свинокомплекс «Уральский» из Полевского «переедет» в Богданович до 2021 года

Такое решение прописано в «дорожной карте» проекта, которую подписали сегодня, 21 декабря, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, глава министерства АПК Свердловской области Дмитрий Дягтерев, глава Полевского Константин Поспелов и директор АО «Свинокомплекс „Уральский“» Владимир Стогний.

Инвестор берет на себя обязательства законсервировать это производство и перенести площадку на новое место. Правительство Свердловской области окажет всевозможную поддержку по переводу мощностей, сообщили в министерстве.