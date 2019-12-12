Свинокомплекс «Уральский» из Полевского «переедет» в Богданович до 2021 года
Свинокомплекс «Уральский» перенесет производство из Полевского в Богданович до 2021 года, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.
Такое решение прописано в «дорожной карте» проекта, которую подписали сегодня, 21 декабря, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, глава министерства АПК Свердловской области Дмитрий Дягтерев, глава Полевского Константин Поспелов и директор АО «Свинокомплекс „Уральский“» Владимир Стогний.
Инвестор берет на себя обязательства законсервировать это производство и перенести площадку на новое место. Правительство Свердловской области окажет всевозможную поддержку по переводу мощностей, сообщили в министерстве.
На деятельность свинокомплекса поступали жалобы властям Полевского, а также проводились пикеты. Главная причина недовольства — размещение отходов производства на полях, что стало причиной появления неприятного запаха. Кроме того, жители считают, что деятельность предприятия вредит экологии.