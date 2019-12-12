Трамвайный парк Нижнего Тагила закупит три новых вагона в 2020 году
Сегодня, 15:40ОбществоФото: pixabay.com
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В 2020 году трамвайный парк Нижнего Тагила пополнят три новых вагона, сообщает ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом на заседании профильной комиссии в городской думе заявил замначальника управления горхозяйством мэрии Михаил Сёмин.
Город закупит транспорт за счет полученной из областного бюджета субсидии в размере 111,8 миллионов рублей. Эти расходы были заложены в окончательный бюджет области на следующий год.
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