Трамвайный парк Нижнего Тагила закупит три новых вагона в 2020 году

Об этом на заседании профильной комиссии в городской думе заявил замначальника управления горхозяйством мэрии Михаил Сёмин.

Город закупит транспорт за счет полученной из областного бюджета субсидии в размере 111,8 миллионов рублей. Эти расходы были заложены в окончательный бюджет области на следующий год.