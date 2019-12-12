Транспорт, жилье и УК: в Нижнем Тагиле проходит общероссийский день приема граждан
Сегодня, 12 декабря, в Нижнем Тагил с 12.00 до 20.00 в здании администрации города проходит общероссийский день приема граждан, сообщает пресс-служба мэрии.
Тагильчане могут обратиться с вопросом или предложением в порядке живой очереди по адресу: улица Пархоменко, 1а, каб. 207. При себе необходимо иметь паспорт.
Прием граждан ведут вице-мэр Вячеслав Горячкин, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов и заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров.
Предварительно на личный прием записались 16 граждан. Их вопросы касались проблем тепло- и электроснабжения, обеспечения жильем, капитального ремонта МКД, деятельности УК и работы общественного транспорта.
Егор Копысов на вопрос об изменении маршрута №6 от кинотеатра «Урал» до поселка Евстюниха пояснил, что если перенести конечную остановку к ж/д вокзалу, то увеличатся промежутки между рейсами, а значит пассажирам придется дольше ожидать общественный транспорт.
Вопросы, которые не были решены во время личной встречи, заместители главы города взяли под контроль. Так, Валерий Суров пообещал реабилитационному центру «Ветераны спецназа» содействие в поиске помещения. Представители общественной организации приглашены на повторный прием.