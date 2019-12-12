Транспорт, жилье и УК: в Нижнем Тагиле проходит общероссийский день приема граждан

Тагильчане могут обратиться с вопросом или предложением в порядке живой очереди по адресу: улица Пархоменко, 1а, каб. 207. При себе необходимо иметь паспорт.

Прием граждан ведут вице-мэр Вячеслав Горячкин, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов и заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров.

Предварительно на личный прием записались 16 граждан. Их вопросы касались проблем тепло- и электроснабжения, обеспечения жильем, капитального ремонта МКД, деятельности УК и работы общественного транспорта.

Егор Копысов на вопрос об изменении маршрута №6 от кинотеатра «Урал» до поселка Евстюниха пояснил, что если перенести конечную остановку к ж/д вокзалу, то увеличатся промежутки между рейсами, а значит пассажирам придется дольше ожидать общественный транспорт.