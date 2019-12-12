В Екатеринбурге раскрыто убийство арбитражного управляющего Владимира Яшина
В Екатеринбурге раскрыто убийство арбитражного управляющего Владимира Яшина, сообщает Znak со ссылкой на окружение погибшего.
Информацию изданию подтвердил источник в правоохранительных органах. От официальных комментариев представители пресс-службы ведомства пока отказались в интересах следствия.
Об исчезновении Владимира Яшина стало известно пятого декабря. Он не выходил на связь с семьей с 29 ноября. С заявлением в полицию обратился близкий друг арбитражного управляющего. При этом в книге учета сообщений о преступлениях была информация о том, что его, возможно, похитили.
Пятого декабря тело Яшина было найдено в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Следственный комитет Екатеринбурга по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Перед смертью Владимир Яшин вел порядка 20 дел о банкротстве предприятий и физических лиц. По словам коллег юриста, он исчез ночью, незадолго до сделки по приобретению квартиры. При себе он мог иметь крупную сумму денег. При этом, у убитого не было найдено ничего ценного.