В Екатеринбурге раскрыто убийство арбитражного управляющего Владимира Яшина

Информацию изданию подтвердил источник в правоохранительных органах. От официальных комментариев представители пресс-службы ведомства пока отказались в интересах следствия.

Об исчезновении Владимира Яшина стало известно пятого декабря. Он не выходил на связь с семьей с 29 ноября. С заявлением в полицию обратился близкий друг арбитражного управляющего. При этом в книге учета сообщений о преступлениях была информация о том, что его, возможно, похитили.

Пятого декабря тело Яшина было найдено в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Следственный комитет Екатеринбурга по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).