В Екатеринбурге будет прекращено уголовное дело покойного экс-главы СвЖД

Как пишет Znak со ссылкой на собственный источник, официальное решение будет принято завтра. Кроме того, он считает, что оно будет несколько раз оспорено, потому «есть силы, которые не хотят, чтобы его закрывали».

Еще один источник сообщил изданию, что дело будет закрыто, потому что продолжать следствие правоохранительные органы и родственники погибшего не заинтересованы.

Экс-глава СвЖД Алексей Миронов был задержан 13 декабря 2018 года. Сначала ему было предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следствия, директор ООО «Строй Тикс» Евгений Савранин за помощь в получении средств при распределении контрактов РЖД в 2015–2016 годах перечислил проектному бюро ООО «Премиум» 725 тысяч рублей за дизайн-проект коттеджа Миронова в поселке Иславском Одинцовского района Московской области.

Позднее в отношении Миронова возбудили еще два уголовных дела по статье за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями. Сам Миронов и его защита утверждала, что обвинения несостоятельны.