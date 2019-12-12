В Екатеринбурге инвалид при устройстве в «Связной» оказался должен 170 тысяч рублей

В муниципальном центре защиты прав потребителей рассказали, что женщина обвинила сотрудников магазина, в который зашел ее сын для того, чтобы узнать о возможности трудоустройства. Мужчина получил инвалидность после инсульта. Когда он зашел в офис «Связного» сотрудники предложили ему оформить анкету и дали подписать еще какие-то бумаги.

По словам 82-летней пенсионерки, из салона ее сын пришел с телефоном, который ему дали в подарок. Женщина поинтересовалась у сотрудников салона, сколько они должны за телефон, но ей сказали, что это подарок.

Ситуация повторилась еще раз, уже через месяц. Мужчина пришел в тот же офис компании и снова заполнил анкету, еще раз получил в подарок телефон.

Затем женщина и ее сын получили письма от разных баков. В них говорилось, что им нужно погасить кредит. Оказалось, что мужчина подписал в разное время два кредитных договора на сумму 103 и 73 тысячи рублей.