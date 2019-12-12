В Екатеринбурге при зачислении братьев и сестер в школу может не учитываться прописка
В Екатеринбурге при зачислении первоклассников в школу, где учатся их старшие братья и сестры, могут не учитывать территориальный принцип, сообщает Znak.
Об этом можно судить по пункту о сроках приема заявлений в правилах на сайте администрации города.
Будущих первоклассников разделили на две категории — дети, имеющие право преимущественного приема и проживающие на закрепленной территории, а также те, кто имеет право преимущественного приема. К последней категории как раз относятся первоклассники, у которых учатся братья или сестры в той или иной школе.
В России был принят закон, который позволяет получить преимущественное право на зачисление в одну школу братьев и сестер. После этого в Екатеринбурге у родителей при записи детей в школу возникли проблемы.
Дело в том, что в городе действует территориальный принцип, когда в школу зачисляются дети, зарегистрированные на территории, закрепленной за учебным заведением. Так, например, в школу зачисляются льготники. Однако новый закон не имеет положений, которые оговаривали бы связь между школой и адресом прописки.