В Екатеринбурге при зачислении братьев и сестер в школу может не учитываться прописка

Об этом можно судить по пункту о сроках приема заявлений в правилах на сайте администрации города.

Будущих первоклассников разделили на две категории — дети, имеющие право преимущественного приема и проживающие на закрепленной территории, а также те, кто имеет право преимущественного приема. К последней категории как раз относятся первоклассники, у которых учатся братья или сестры в той или иной школе.

В России был принят закон, который позволяет получить преимущественное право на зачисление в одну школу братьев и сестер. После этого в Екатеринбурге у родителей при записи детей в школу возникли проблемы.