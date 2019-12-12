В Екатеринбурге пристав переоделась в халат, чтобы добраться до должника
Сегодня, 10:06ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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Судебный пристав-исполнитель переоделась в домашний халат и тапочки, чтобы попасть в квартиру мужчины, задолжавшего алименты, сообщает УФССП по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина позвонила в квартиру должника и сообщила, что она соседка, проживающая этажом ниже. Якобы мужчина заливает водой ее квартиру. Мужчина открыл дверь, и ему был вручен протокол в соответствии со статьей «Неуплата средств на содержание ребенка».
Мужчина игнорировал повестки и не являлся к приставам. А дом, в котором он проживает, оснащен камерами и видеодомофоном. Таким образом, попасть в квартиру не удавалась и приставам пришлось проявить смекалку.
В УФССП также отмечают, что свердловчанин уклоняется от уплаты алиментов три месяца. Чтобы не платить алименты, он предоставлял судебному приставу-исполнителю поддельные платежные документы.
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