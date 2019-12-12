В Екатеринбурге пристав переоделась в халат, чтобы добраться до должника

Женщина позвонила в квартиру должника и сообщила, что она соседка, проживающая этажом ниже. Якобы мужчина заливает водой ее квартиру. Мужчина открыл дверь, и ему был вручен протокол в соответствии со статьей «Неуплата средств на содержание ребенка».

Мужчина игнорировал повестки и не являлся к приставам. А дом, в котором он проживает, оснащен камерами и видеодомофоном. Таким образом, попасть в квартиру не удавалась и приставам пришлось проявить смекалку.