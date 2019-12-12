В Нижнем Тагиле прошел общегородской экологический квест для школьников

Участие в мероприятии приняли 53 команды из 36 школ города.

Педагог ГорСЮН Любовь Казакова рассказала, что на мероприятии с каждым годом становится все больше участников.

По условиям квеста команда из четырех человек сначала должна сдать домашнее задание — пять килограмм макулатуры, не меньше 20 батареек, от 100 крышек от пластиковых бутылок и от двух килограммов пластика. После этого игроки получают маршрутный лист с картой, где обозначено пять станций.

На каждой точке команде нужно ответить на несколько теоретических вопросов и выполнить одно-два практических задания, подобранных в зависимости от возраста учеников.

После прохождения каждого этапа ученикам выдается листок с правильными ответами, и в итоге получается книжка по обращению с ТКО. В ней рассказывается, в какие сроки разлагается мусор, даются полезные советы ученых и даже адреса, куда в Нижнем Тагиле можно сдать вторсырье.

Таким образом мы помогаем формировать полезные экологические привычки. Дети уже не будут выбрасывать батарейки или макулатуру в мусорный бак, поясняет Любовь Казакова.