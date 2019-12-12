В Нижнем Тагиле прошел общегородской экологический квест для школьников
В Нижнем Тагиле на базе станции юных натуралистов прошел общегородской экологический квест для учеников 2-11 классов «ТБО.NET!», сообщает пресс-служба компании «Рифей».
Участие в мероприятии приняли 53 команды из 36 школ города.
Педагог ГорСЮН Любовь Казакова рассказала, что на мероприятии с каждым годом становится все больше участников.
По условиям квеста команда из четырех человек сначала должна сдать домашнее задание — пять килограмм макулатуры, не меньше 20 батареек, от 100 крышек от пластиковых бутылок и от двух килограммов пластика. После этого игроки получают маршрутный лист с картой, где обозначено пять станций.
На каждой точке команде нужно ответить на несколько теоретических вопросов и выполнить одно-два практических задания, подобранных в зависимости от возраста учеников.
После прохождения каждого этапа ученикам выдается листок с правильными ответами, и в итоге получается книжка по обращению с ТКО. В ней рассказывается, в какие сроки разлагается мусор, даются полезные советы ученых и даже адреса, куда в Нижнем Тагиле можно сдать вторсырье.
Таким образом мы помогаем формировать полезные экологические привычки. Дети уже не будут выбрасывать батарейки или макулатуру в мусорный бак, поясняет Любовь Казакова.
Итоги квеста будут подведены 17 декабря. Всем победителям региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Компания «РИФЕЙ» вручит подарки.