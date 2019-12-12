В Североуральске суд оправдал подростка, выбросившего из окна младенца

Инцидент произошел летом этого года. Младенца поймал 44-летний мужчина, который проходил мимо и услышал звук бьющегося стекла. После он увидел как из окна на первом этаже подросток выкидывает ребенка. Прохожий успел подхватить его.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По информации следователей, подросток, находясь в алкогольном опьянении, пришел к своей знакомой. Та оставила на него своего ребенка и ушла в магазин.