В Североуральске суд оправдал подростка, выбросившего из окна младенца
Сегодня, 18:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Североуральске суд вынес оправдательный приговор подростку, который выбросил из окна двухмесячного ребенка, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел летом этого года. Младенца поймал 44-летний мужчина, который проходил мимо и услышал звук бьющегося стекла. После он увидел как из окна на первом этаже подросток выкидывает ребенка. Прохожий успел подхватить его.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По информации следователей, подросток, находясь в алкогольном опьянении, пришел к своей знакомой. Та оставила на него своего ребенка и ушла в магазин.
В суде решение по делу комментировать отказались, ссылаясь на то, что «информация закрытая, так как и потерпевший, и подсудимый несовершеннолетние».
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