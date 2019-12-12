В Свердловской области на выходных пройдет последний этап рейда «Безопасная дорога»

Наряды ДПС будут пресекать нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения.

Мероприятие направлено на минимизацию участившихся ДТП по этой причине.

С начала года произошло около 300 подобных аварий. В них пострадали 562 человека, 91 — погибли.