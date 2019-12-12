В Свердловской области на выходных пройдет последний этап рейда «Безопасная дорога»
Сегодня, 12:27ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области с 13 по 16 декабря пройдет заключительный этап оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», сообщает «Областная газета».
Наряды ДПС будут пресекать нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения.
Мероприятие направлено на минимизацию участившихся ДТП по этой причине.
С начала года произошло около 300 подобных аварий. В них пострадали 562 человека, 91 — погибли.
Дежурить сотрудники ДПС будут на трассах региона, в частности, возле аварийных мест.
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