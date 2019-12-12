В Свердловской области ввели усиленный режим работы для служб ЖКХ на время праздников

В преддверии новогодних праздников предприятия должны проверить готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ, наличие горюче-смазочного материала и материально-технических ресурсов для устранения технологических нарушений.

И.О. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Черкизов рассказал, что каждый компании направлено соответствующее требование. Кроме того, им указано восстановить газ, тепло и электричество у ранее отключенных потребителей.

К 16 декабря на всех предприятиях энергетики и ЖКХ должны быть сформированы графики круглосуточного дежурства с назначением ответственных лиц для контроля за работой персонала и принятия мер по предупреждению и ликвидации технологических нарушений, подчеркнул Игорь Чикризов.