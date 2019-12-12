За год в Нижнем Тагиле на питание в школах и детских садах потратили 755 млн рублей

Школы города получили финансирование в 220 миллионов рублей, а детские сады — в 535 миллионов рублей.

Об этом сегодня рассказали компании «Кейтеринбург» и «ОМС-Лечебное питание» на совещании в мэрии с участием главы города.

В основном средства были потрачены на покупку нового оборудования, инвентаря для кухни и на ремонт в образовательных учреждениях. Так, в школе № 3 была демонтирована камера хранения и монтирована вентиляционная система, так как пищеблок учреждения располагается в подвальном помещении. Кроме того, в школах № 5, № 40, № 65, № 66 были заменены столы и лавочки в столовых.

Директор школы № 5 Ольга Александрова отметила, что с «ОМС-питанием» школа сотрудничает с 2016 года. Жалоб на организацию питания от родителей практически нет.