Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем Конституции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель ЗакСо Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днем Конституции.

Опираясь на главный документ страны, у нас получится победить все временные трудности. Очень значимо, что именно в этот год россияне проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Уверен, мы добьемся роста экономики региона, реализуем федеральные проекты и повысим уровень жизни свердловчан, передает «Областная газета» слова губернатора. Председатель ЗакСо Людмила Бабушки отметила, что народные избранники совместно с исполнительными властями Свердловской области проводят серьезную работу по внедрению новых положений Конституции. Главное - сохранить ценности, отмеченные в документе, обучить новое поколение приведенным в ней принципам и привить любовь к истории родной страны, отметила Бабушкина. Напомним, в Нижнем Тагиле ко Дню Конституции активисты растянули огромный флаг на набережной пруда. В Нижнем Тагиле жители устроили флешмоб посвященный Дню конституции

