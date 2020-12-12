На Урале хлебокомбинат четыре месяца не выплачивает зарплату своим сотрудникам

На Урале хлебокомбинат четыре месяца не выплачивает зарплату своим сотрудникам

Сегодня, 18:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области следственный комитет возбудил уголовное дело из-за того, что сотрудники хлебокомбината, расположенного в Первоуральске, четыре месяца не получают зарплату, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Как гласит предварительная версия, администрация предприятия, руководствуясь корыстными побуждениями, в период с августа по ноябрь 2020 года не выплачивала заработную плату 160 сотрудникам. Задолженность составила 2 миллиона 400 тысяч рублей.

На данный момент следствие собирает доказательную базу и устанавливает конкретное лицо, причастное к сложившейся ситуации, чтобы привлечь его в качестве обвиняемого.

Принимаются меры по установлению имущества предприятия, в счет которого в дальнейшем возможно было бы погасить возникший перед гражданами долг по заработной плате,подчеркнули в ведомстве.

Данное преступление соответствует статье 145.1 УК РФ, отметили в свердловской прокуратуре, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в августе сотрудники уральского предприятия «Мариинский прииск» заявили о том, что собираются объявить забастовку из-за того, что им больше двух месяцев не выплачивают зарплату. Средняя зарплата на предприятии составляет около 40 тысяч рублей.

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