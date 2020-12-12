На Урале хлебокомбинат четыре месяца не выплачивает зарплату своим сотрудникам

Напомним, в августе сотрудники уральского предприятия «Мариинский прииск» заявили о том, что собираются объявить забастовку из-за того, что им больше двух месяцев не выплачивают зарплату. Средняя зарплата на предприятии составляет около 40 тысяч рублей.