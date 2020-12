На Урале хлебокомбинат четыре месяца не выплачивает зарплату своим сотрудникам

В Свердловской области следственный комитет возбудил уголовное дело из-за того, что сотрудники хлебокомбината, расположенного в Первоуральске, четыре месяца не получают зарплату, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Как гласит предварительная версия, администрация предприятия, руководствуясь корыстными побуждениями, в период с августа по ноябрь 2020 года не выплачивала заработную плату 160 сотрудникам. Задолженность составила 2 миллиона 400 тысяч рублей. На данный момент следствие собирает доказательную базу и устанавливает конкретное лицо, причастное к сложившейся ситуации, чтобы привлечь его в качестве обвиняемого. Принимаются меры по установлению имущества предприятия, в счет которого в дальнейшем возможно было бы погасить возникший перед гражданами долг по заработной плате,подчеркнули в ведомстве. Данное преступление соответствует статье 145.1 УК РФ, отметили в свердловской прокуратуре, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Напомним, в августе сотрудники уральского предприятия «Мариинский прииск» заявили о том, что собираются объявить забастовку из-за того, что им больше двух месяцев не выплачивают зарплату. Средняя зарплата на предприятии составляет около 40 тысяч рублей. Уральские шахтеры заявили о намерении бастовать под землей из-за невыплаты зарплат

