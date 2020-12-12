Умерший актер и провалившийся под лед ребенок. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле, на реке Тагил у парка «Народный», 12-летний подросток провалился под лед. Вытаскивать его пришлось наряду полиции, который проходил мимо и обратил внимание на детей, играющих на льду. Когда сотрудники правоохранительных органов подошли ближе, один из школьников провалился по пояс. Стражи порядка прибыли с ребенком в отдел полиции, где отогрели его и вызвали родителей.