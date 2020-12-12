Умерший актер и провалившийся под лед ребенок. Итоги дня в Свердловской области

Умерший актер и провалившийся под лед ребенок. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 19:59ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях за 12 декабря в Свердловской области.

Сегодня, на 86-м году жизни, умер народный артист России, актер театра и кино Валентин Гафт. Информацию подтвердила жена артиста. В августе прошлого года Гафт перенес инсульт, после чего был переведен в реабилитационный центр. В ноябре 2020 года супруга оповестила, что состояние актера остается стабильным.

В реанимации ГБ №2 скончалось 14 человек из Каменска-Уральского, имеющих проблемы с дыханием. По подозрению врачей, погибшие могли болеть коронавирусом. Однако главврач медучреждения опроверг представленную цифру. Он рассказал, что пациенты умирают, но не в таком количестве. По словам одного из врачей, работающего в больнице, многие медработники также болеют и лежат реанимации на ИВЛ.

В Нижнем Тагиле режиссер из Санкт-Петербурга поставил спектакль, имеющий рейтинг 18+, на лестницах драмтеатра. Спектакль, носящий название «Молоко», был срежиссирован по одноименной пьесе Екатерины Мавроматис. В течение нескольких лет театральное представление принимает участие в различных конкурах, а также по мотивам произведения планируется снять кино.

В Нижнем Тагиле, на реке Тагил у парка «Народный», 12-летний подросток провалился под лед. Вытаскивать его пришлось наряду полиции, который проходил мимо и обратил внимание на детей, играющих на льду. Когда сотрудники правоохранительных органов подошли ближе, один из школьников провалился по пояс. Стражи порядка прибыли с ребенком в отдел полиции, где отогрели его и вызвали родителей.

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