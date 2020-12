В Екатеринбурге епископ планирует решить конфликт с экс-схиигуменом Сергием

Новый глава Екатеринбургской епархии епископ Евгений высказал желание встретиться с отлученным от церкви экс-схимонахом Сергием, чтобы разрешить конфликт, образовавшийся в Среднеуральском женском монастыре.

Ранее, по словам епископа Евгения, он наблюдал за конфликтом со стороны и размышлял о происходящем, сообщают РИА Новости. Нужно будет познакомиться, пообщаться со всеми сторонами конфликта, помолиться Богу. Бывает, что совершенно удивительным образом какие-то нерешаемые проблемы Господь способен разрешить,рассказал епископ. Напомним, схимонах Сергий стал известен после проповедей на YouTube-канале. Он отрицал существование коронавируса и призывал граждан не соблюдать самоизоляцию. Позже Сергий был лишен сана, а в сентябре отлучен от церкви после суда РПЦ. В октябре СКР возбудил дело по факту истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре. По данным следствия, за 15 лет, вплоть до 2019 года, детям-воспитанникам обители причиняли моральные и физические страдания. Отец Сергий ответил на обвинения и назвал бывших воспитанников наркоманами. 2 ноября бывший схиигумен Сергий вооружился перстнем императора и заявил, что «переходит в наступление», а 6 ноября его сторонники предприняли попытку захватить храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге. Сторонники скандального отца Сергия попытались взять под контроль храм на Урале

