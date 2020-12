Жители свердловского города пожаловались на новый «концлагерь для собак»

Жители Артемовского пожаловались на ужасные условия содержания собак в новом приюте. Кроме того, в него свозят собак из закрывшегося старого питомника, где условия были неподобающие.

Одна из жительниц города рассказала TagilCity.ru, что на данный момент ведется поиск волонтеров, готовых установить дежурство у питомника с целью недопущения гибели животных. История началась раньше, когда стало известно об ужасных условиях содержания более ста животных в приюте на улице Куйбышева, 8. 10 декабря выяснилось, что «концлагерь» закрывается и животных необходимо забирать. Video: группа «Благотворительный фонд «ЗООзащита»» во «Вконтакте» Щенок, которого заперли в кузове автомобиля. Photo: Подписчица группы «ХВОСТИК В КАЖДЫЙ ДОМ г. Артемовский» во «Вконтакте» Часть из них увезли в новое место, куда свозят животных из других городов. Кроме того, часть собак с Куйбышева также перевезли в «новый концлагерь». Волонтеры дежурили у него всю ночь, требуя отдать собак и вызвали полицию. Попав с представителем правоохранительных органов на территорию, жители выяснили, что животных содержат в железном вагоне без отопления. Щенок, которого зафиксировали на видео ранее, находится в кузове автомобиля. На момент последней публикации видео от волонтеров, малыш не подавал признаков жизни. Как рассказала изданию руководитель группы «ХВОСТИК В КАЖДЫЙ ДОМ г. Артемовский» во «Вконтакте» Анна Вайнман, на организацию дежурства так и не удалось найти добровольцев. Однако волонтеры смогли вызволить из питомника четырех собак. Вайнман говорит, что о проблеме известно всем. Написаны заявления и обращения во все существующие инстанции и депутатам. Анна надеется, что вопрос решится, но отмечает, что произойдет это не быстро.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter