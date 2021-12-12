Полиция проверяет устроивших футбольный матч на дороге екатеринбургских блогеров

Полиция проверяет устроивших футбольный матч на дороге екатеринбургских блогеров
Полиция проверяет устроивших футбольный матч на дороге екатеринбургских блогеров
Сегодня, 17:52ОбществоФото: 1MI
Полиция проводит проверку из-за блогеров, которые устроили футбольный матч посреди проезжей части и сняли это на видео.

На записи в Instagram можно увидеть, как молодые люди ставят ворота и начинают пинать мяч на дороге с машинами. Инцидент произошел вблизи центра Екатеринбурга. Во время матча блогеры заняли одну из полос, а иногда мяч улетал и на вторую полосу.

В ГИБДД отметили, что жалоб на данный инцидент не подавалось. Была организована проверка, сообщает «КП-Екатеринбург».

Напомним, в конце октября актер и блогер из уральской столицы Евгений Кулик пожаловался на то, что несколько часов ждал скорую помощь, чтобы отправить в больницу отца, заболевшего коронавирусом.

Сюжеты:
Екатеринбург
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