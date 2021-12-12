Полиция проверяет устроивших футбольный матч на дороге екатеринбургских блогеров

На записи в Instagram можно увидеть, как молодые люди ставят ворота и начинают пинать мяч на дороге с машинами. Инцидент произошел вблизи центра Екатеринбурга. Во время матча блогеры заняли одну из полос, а иногда мяч улетал и на вторую полосу.