Полиция проверяет устроивших футбольный матч на дороге екатеринбургских блогеров

На записи в Instagram можно увидеть, как молодые люди ставят ворота и начинают пинать мяч на дороге с машинами. Инцидент произошел вблизи центра Екатеринбурга. Во время матча блогеры заняли одну из полос, а иногда мяч улетал и на вторую полосу.
В ГИБДД отметили, что жалоб на данный инцидент не подавалось. Была организована проверка, сообщает «КП-Екатеринбург».
Напомним, в конце октября актер и блогер из уральской столицы Евгений Кулик пожаловался на то, что несколько часов ждал скорую помощь, чтобы отправить в больницу отца, заболевшего коронавирусом.