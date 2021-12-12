Ремонтировать двор на Лебяжке в Тагиле за 28,7 млн будет местная компания

Реконструкция стартует в середине апреля и должна быть окончена до 1 октября 2022 года. Тротуары и дороги во дворе будут заасфальтированы, появятся новые парковочные места. Для детей установят качели и карусели, у подъездов — лавочки и урны. Также предусмотрен арт-объект в виде четырех ладоней.