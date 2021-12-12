Ремонтировать двор на Лебяжке в Тагиле за 28,7 млн будет местная компания

На аукцион была подана единственная заявка, торги признаны несостоявшимися. ООО ГК «Уралстройкомплекс» снизило изначальную цену контракта до 28,7 миллиона рублей.
Реконструкция стартует в середине апреля и должна быть окончена до 1 октября 2022 года. Тротуары и дороги во дворе будут заасфальтированы, появятся новые парковочные места. Для детей установят качели и карусели, у подъездов — лавочки и урны. Также предусмотрен арт-объект в виде четырех ладоней.
ООО ГК «Уралстройкомплекс» зарегистрировано в 2014 году, директором является Владимир Винтовкин. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Организация была поставщиком в 37 госзакупках на сумму 857,7 миллиона рублей для МКУ «Служба заказчика городского хозяства» Нижнего Тагила, администрации Верхней Салды и других заказчиков.
Напомним, в 2021 году «Уралстройкомплекс» занимался реконструкцией тагильских дворов на улице Космонавтов, 10 и Газетная, 87 и 95. На работы было выделено 34,4 миллиона рублей.