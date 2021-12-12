РЭО: Тариф на вывоз мусора не увеличится из-за новых правил для регоператоров

Представитель Российского экологического оператора (РЭО) и отраслевые эксперты выступили с опровержением касаемо тарифов за вывоз мусора из-за перераспределения трат региональных операторов на транспортировку отходов. По их словам, они не увеличатся.

Как сообщает kp.ru, в ППК РЭО подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности. Представитель организации добавил, что новый проект уже направили в ФАС и Министерство природы РФ. Специалисты РЭО анализировали правоприменительную практику и обращения регоператоров, после чего они решили подготовить проект постановления. По словам экспертов, проект постановления правительства позволит заняться перераспределением трат регоператоров на транспортировку отходов. Решить этот вопрос можно с помощью возведения мусороперегрузочных станций. Они уточнили, что плата за вывоз мусора из-за этого не увеличится, поскольку перераспределение средств будет происходить внутри тарифа. В РЭО считают, что средства, которые удалось сберечь, можно будет потратить на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Эксперты отрасли поддержали проект. Отмечается, что перераспределение средств внутри валовой выручки регоператоров позволит увеличить инфраструктуру для раздельного сбора отходов. В ППК РЭО считают, что подобная инициатива даст возможность регоператорам заняться закупкой контейнеров и обустраиванием площадок для накопления отходов. Это в свою очередь снизит количество отходов, которые отправляют на полигоны. Таким образом, по их словам, удастся реализовать национальную цель, озвученную ранее главой РФ Владимиром Путиным. Общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов уверен, что подобная мера является вполне логичной. Кроме того, он убежден, что она появилась в нужный момент. По его мнению, это нововведение не повлечет за собой увеличения тарифа. Его также поддержал и гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. Он считает: с его помощью удастся снизить расходы на транспорт, а тариф не будет расти. Буцаев подчеркнул, что основная идея проекта как раз заключается в сокращении расходов на транспорт. Кроме того, глава РЭО заявил, что и регоператор уменьшит расходы на транспортировку благодаря возведению мусороперегрузочных станций.

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