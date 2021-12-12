С Днем Конституции поздравил тагильчан Владислав Пинаев

Пинаев напомнил, что конституция была утверждена после голосования, проведенного на территории страны 28 лет назад. В конституции закреплены гарантии всех россиян, сообщает пресс-служба администрации города.
По словам главы, в текущих реалиях данный документ соответствует современным требованиям и помогает определить задачи, стоящие перед государством. Владислав Пинаев пожелал тагильчанам здоровья, а также успехов, нацеленных на процветание России.
Напомним, в конце ноября Пинаев поздравил мам Тагила с их праздником. Глава региона Евгений Куйвашев тоже пожелал свердловчанкам благополучия в семье, мира и добра.