С Днем Конституции поздравил тагильчан Владислав Пинаев

С Днем Конституции поздравил тагильчан Владислав Пинаев
С Днем Конституции поздравил тагильчан Владислав Пинаев
Сегодня, 16:47ОбществоФото: 1MI
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем Конституции.

Пинаев напомнил, что конституция была утверждена после голосования, проведенного на территории страны 28 лет назад. В конституции закреплены гарантии всех россиян, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы, в текущих реалиях данный документ соответствует современным требованиям и помогает определить задачи, стоящие перед государством. Владислав Пинаев пожелал тагильчанам здоровья, а также успехов, нацеленных на процветание России.

Напомним, в конце ноября Пинаев поздравил мам Тагила с их праздником. Глава региона Евгений Куйвашев тоже пожелал свердловчанкам благополучия в семье, мира и добра.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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