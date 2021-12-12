ТПП раскритиковала транснациональные компании за затягивание сроков принятия РОП

«Комсомольская правда» сообщает, что также на заседании участники обсудили вопрос о введении 100% норматива утилизации, что является главным условием развития экономики замкнутого цикла. Глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев отметил, что в результате введения экосбора стоимость товаров повысится на несколько копеек, что является незначительным за право россиян жить в чистой стране. Концепция расширенной ответственности производителей (РОП), которая предусматривает экологический сбор, была утверждена год назад.
Также Буцаев отметил, что выступает за введение 100% норматива на утилизацию упаковки. В РЭО считают, что это позволит загрузить существующие мощности утилизации и значительно повысить ее уровень. По словам Буцаева, за последние два года цены на товары в России выросли, и рост стоимости продолжается, независимо от концепции расширенной ответственности производителей. В компании неоднократно проводили подсчеты с 2019 года и выяснили, что за указанный период цены на товары увеличились от 1 до 3 процентов. После введения РОП стоимость конечного товара вырастет всего на несколько копеек.
Депутат Государственной думы РФ, глава профильного комитета ТПП Андрей Луговой заявил, что в России развитие экономики замкнутого цикла тормозят транснациональные компании. Он подверг критике действие крупных предприятий, включая Pepsi и Procter& Gamble, которые затягивают сроки принятия концепции расширенной ответственности производителей. Также парламентарий высказался против переноса сроков введения РОП. Луговой возложил ответственность за затягивание сроков принятия РОП на крупные международные корпорации, действия которых, по мнению депутата, это манипуляция общественным мнением, создание условий для загрязнения страны, дестабилизация ситуации для появления напряжений в обществе. Это уже является вопросом национальной безопасности, считает Андрей Луговой.