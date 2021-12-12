ТПП раскритиковала транснациональные компании за затягивание сроков принятия РОП

Также Буцаев отметил, что выступает за введение 100% норматива на утилизацию упаковки. В РЭО считают, что это позволит загрузить существующие мощности утилизации и значительно повысить ее уровень. По словам Буцаева, за последние два года цены на товары в России выросли, и рост стоимости продолжается, независимо от концепции расширенной ответственности производителей. В компании неоднократно проводили подсчеты с 2019 года и выяснили, что за указанный период цены на товары увеличились от 1 до 3 процентов. После введения РОП стоимость конечного товара вырастет всего на несколько копеек.