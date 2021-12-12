Три протестные акции состоялись в один день в Екатеринбурге

Три протестные акции состоялись в один день в Екатеринбурге
Три протестные акции состоялись в один день в Екатеринбурге
Сегодня, 18:16ОбществоФото: 1MI
12 декабря в уральской столице одна за другой состоялись три протестные акции. В общей сложности на мероприятиях собралось около 200 граждан. Они были согласованы со свердловским министерством общественной безопасности.

Пикет против термального комплекса «Баден-Баден», который планируют возвести на озере Шарташ, состоялся у парка «Каменные палатки» в 11.00. Оценка 66.ру гласит, что на мероприятии присутствовали 40 граждан, однако организаторы сообщили, что свою подпись в процессе акции оставили около сотни уральцев.

Через несколько часов — в 14.00, началась акция свердловского «Мемориала» (данная организация внесена в реестр иноагентов), нацеленная на защиту прав человека и против ликвидации организации. В общей сложности на мероприятие прошли примерно 20 человек, сообщает «КП-Екатеринбург».

В 15.00 состоялась акция, нацеленная на отмену QR-кодов. Инициатором мероприятия стал юрист Иван Волков. На нее пришли свыше 100 уральцев, пишет Znak.

Напомним, в конце декабря стало известно, что в Екатеринбурге несколько десятков антиваксеров собрались у здания Законодательного собрания. Они требовали не принимать закон о QR-кодах.

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Екатеринбург
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