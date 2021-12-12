Воскресенье на Среднем Урале: протестные акции, дорогая капуста и смерть младенца

Воскресенье на Среднем Урале: протестные акции, дорогая капуста и смерть младенца
Воскресенье на Среднем Урале: протестные акции, дорогая капуста и смерть младенца
Вчера, 20:36ОбществоФото: 1MI
12-летняя екатеринбурженка стала чемпионом мира по боксу, медиков обвиняют в смерти новорожденной, капуста сильно возросла в цене, а в Екатеринбурге прошла череда из законных протестов — читайте в нашей подборке о самых интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12 декабря.

12-летняя жительница Екатеринбурга София Чечеткина в очередной раз доказала, что боксом могут заниматься не только мальчики. На соревнованиях в Бангкоке она завоевала золотую медаль по тайскому боксу. София — воспитанница спортклуба «Тайпинг», она одержала победу в своей возрастной категории. В финальном поединке девочка сражалась с французской спортсменкой.

В Краснотурьинске врачей обвинили в смерти новорожденной девочки. Ребенок скончался в возрасте 11 дней. Предполагается, что девочка погибла из-за неквалифицированных действий медиков. У нее были врожденные инфекционные и паразитные заболевания. На данный момент в отношении врачей заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Была начата проверка.

Вслед за молоком в Свердловской области с ноября 2020 по ноябрь 2021 года на 85% подорожала капуста. Теперь стоимость килограмма насчитывает 39 рублей. Отмечается, что овощи в принципе ощутимо подорожали для жителей региона. Также в цене взлетел картофель (до 41,7 рубля), а морковь подорожала на 38% (до 43,5 рубля).

Женщина, пострадавшая в лобовом ДТП под Алапаевском, скончалась в местной больнице. У нее осталась шестимесячная дочь. В общей сложности в аварии пострадали четыре человека. В день инцидента 21-летняя водитель Mitsubishi влетела в Volkswagen, водитель которой получил перелом бедра, пассажирка же травмировала живот и голову. Ее маленькую дочь спасло автокресло. Пассажирка Mitsubishi также получила сильные повреждения: ей было наложено восемь швов на голову. Сейчас она страдает от амнезии.

Стало известно, что в Нижнем Тагиле ремонтом двора на улице Ермака 40, 40а, 42 и 44 на Лебяжке займется местное ООО ГК «Уралстройкомплекс». Организация подала единственную заявку, поэтому торги были признаны несостоявшимися, а ООО ГК «Уралстройкомплекс» снизило цену контракта до 28,7 миллиона. Предполагается, что реконструкция начнется в середине апреля и завершится 1 октября 2022 года. Во дворе обновят тротуары и дороги и обустроят парковочные места. Для детей появятся качели и карусели, а у подъездов — лавочки и урны.

Сегодняшний день был богат на общественные протесты. Одна за другой прошли три согласованные акции, на которых собралось около 200 граждан. Первым состоялся пикет против термального комплекса «Баден-Баден», который хотят построить на озере Шарташ. Акцию посетили около 40 человек, хотя организаторы и заявляют о сотне. В 14.00 началась акция «Мемориала» (организация внесена в реестр иноагентов), организованная с целью защиты прав человека и против ликвидации самой организации. И самая масштабная — акция об отмене QR-кодов. В ней поучаствовали свыше 100 уральцев.

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ЭксклюзивИтоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
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