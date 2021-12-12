Воскресенье на Среднем Урале: протестные акции, дорогая капуста и смерть младенца

12-летняя екатеринбурженка стала чемпионом мира по боксу, медиков обвиняют в смерти новорожденной, капуста сильно возросла в цене, а в Екатеринбурге прошла череда из законных протестов — читайте в нашей подборке о самых интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12 декабря.

12-летняя жительница Екатеринбурга София Чечеткина в очередной раз доказала, что боксом могут заниматься не только мальчики. На соревнованиях в Бангкоке она завоевала золотую медаль по тайскому боксу. София — воспитанница спортклуба «Тайпинг», она одержала победу в своей возрастной категории. В финальном поединке девочка сражалась с французской спортсменкой. Чемпионкой мира по тайскому боксу стала 12-летняя спортсменка из Екатеринбурга В Краснотурьинске врачей обвинили в смерти новорожденной девочки. Ребенок скончался в возрасте 11 дней. Предполагается, что девочка погибла из-за неквалифицированных действий медиков. У нее были врожденные инфекционные и паразитные заболевания. На данный момент в отношении врачей заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Была начата проверка. В смерти новорожденной девочки обвинили врачей в Краснотурьинске Вслед за молоком в Свердловской области с ноября 2020 по ноябрь 2021 года на 85% подорожала капуста. Теперь стоимость килограмма насчитывает 39 рублей. Отмечается, что овощи в принципе ощутимо подорожали для жителей региона. Также в цене взлетел картофель (до 41,7 рубля), а морковь подорожала на 38% (до 43,5 рубля). На 85% подорожала капуста за год в Свердловской области Женщина, пострадавшая в лобовом ДТП под Алапаевском, скончалась в местной больнице. У нее осталась шестимесячная дочь. В общей сложности в аварии пострадали четыре человека. В день инцидента 21-летняя водитель Mitsubishi влетела в Volkswagen, водитель которой получил перелом бедра, пассажирка же травмировала живот и голову. Ее маленькую дочь спасло автокресло. Пассажирка Mitsubishi также получила сильные повреждения: ей было наложено восемь швов на голову. Сейчас она страдает от амнезии. В больнице скончалась пострадавшая в ДТП под Алапаевском мама полугодовалой малышки Стало известно, что в Нижнем Тагиле ремонтом двора на улице Ермака 40, 40а, 42 и 44 на Лебяжке займется местное ООО ГК «Уралстройкомплекс». Организация подала единственную заявку, поэтому торги были признаны несостоявшимися, а ООО ГК «Уралстройкомплекс» снизило цену контракта до 28,7 миллиона. Предполагается, что реконструкция начнется в середине апреля и завершится 1 октября 2022 года. Во дворе обновят тротуары и дороги и обустроят парковочные места. Для детей появятся качели и карусели, а у подъездов — лавочки и урны. Ремонтировать двор на Лебяжке в Тагиле за 28,7 млн будет местная компания Сегодняшний день был богат на общественные протесты. Одна за другой прошли три согласованные акции, на которых собралось около 200 граждан. Первым состоялся пикет против термального комплекса «Баден-Баден», который хотят построить на озере Шарташ. Акцию посетили около 40 человек, хотя организаторы и заявляют о сотне. В 14.00 началась акция «Мемориала» (организация внесена в реестр иноагентов), организованная с целью защиты прав человека и против ликвидации самой организации. И самая масштабная — акция об отмене QR-кодов. В ней поучаствовали свыше 100 уральцев. Три протестные акции состоялись в один день в Екатеринбурге

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