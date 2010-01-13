Более 450 многоквартирных домов отремонтировано в г. Нижний Тагил за 2009 год
13 января 2010, 18:24ОбществоArtem
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Об этом нам рассказала начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству города Татьяна Жеребцова.
По её данным, в рамках первого этапа реализации федеральной программы, заявка на который составлялась ещё в 2008-ом году, за прошлый год отремонтировано 158 домов. Заявка на участие во втором этапе программы составлялась и реализовывалась в 2009 году. По ней отремонтировано 308 многоквартирных домов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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