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Более 450 многоквартирных домов отремонтировано в г. Нижний Тагил за 2009 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 450 многоквартирных домов отремонтировано в г. Нижний Тагил за 2009 год

13 января 2010, 18:24ОбществоArtem
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