Более 450 многоквартирных домов отремонтировано в г. Нижний Тагил за 2009 год

По её данным, в рамках первого этапа реализации федеральной программы, заявка на который составлялась ещё в 2008-ом году, за прошлый год отремонтировано 158 домов. Заявка на участие во втором этапе программы составлялась и реализовывалась в 2009 году. По ней отремонтировано 308 многоквартирных домов.