Cпортсмены из г. Нижний Тагил вошли в число победителей Кубка горы Белой

В них приняли участие 64 спортсмена из Нижнего Тагила, Качканара, Верхней Салды, Кировграда и Новоуральска. В числе взошедших на пьедестал – несколько тагильчан. Так, первое место среди девушек 91-94-гогодов рождения заняла Кристина Суханова.