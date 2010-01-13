Cпортсмены из г. Нижний Тагил вошли в число победителей Кубка горы Белой
13 января 2010, 16:33ОбществоArtem
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Соревнования по горным лыжам в дисциплине «гигантский слалом» на Кубок горы Белая прошли накануне.
В них приняли участие 64 спортсмена из Нижнего Тагила, Качканара, Верхней Салды, Кировграда и Новоуральска. В числе взошедших на пьедестал – несколько тагильчан. Так, первое место среди девушек 91-94-гогодов рождения заняла Кристина Суханова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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