Конкурс семейного творчества на тему выборов в г. Нижний Тагил

В конкурсе «Избирательный процесс глазами российской семьи»могут принять участие семьи, живущие в Тагилстроевском районе. В заочном этапе участникам предстоит написать публицистическую статью, составить фото-презентацию «Моя семья в истории страны» и придумать рекламную акцию для выборов. В очном туре семьи сразятся в викторине.