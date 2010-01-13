Конкурс семейного творчества на тему выборов в г. Нижний Тагил
13 января 2010, 16:50ОбществоArtem
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Конкурс семейного творчества на тему выборов проводит тагилстроевская ТИК.
В конкурсе «Избирательный процесс глазами российской семьи»могут принять участие семьи, живущие в Тагилстроевском районе. В заочном этапе участникам предстоит написать публицистическую статью, составить фото-презентацию «Моя семья в истории страны» и придумать рекламную акцию для выборов. В очном туре семьи сразятся в викторине.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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