На Среднем Урале запустили интернет-систему поминовения усопших

Как сообщает портал E1.RU, задача системы Skorbim.com — активизировать в среде интернет-пользователей вопросы семейной, родовой и национальной памяти, проблемы нравственности и веры. Зарегистрированные пользователи получают возможность для написания некрологов на умерших родственников и друзей, а также исторических персонажей за все известные времена с привязкой к месту рождения и месту захоронения человека. С самого начала система формируется в международном масштабе.