На Среднем Урале запустили интернет-систему поминовения усопших
13 января 2010, 16:53ОбществоArtem
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Это первая социальная сеть в России, созданная с благословления Русской Православной Церкви.
Как сообщает портал E1.RU, задача системы Skorbim.com — активизировать в среде интернет-пользователей вопросы семейной, родовой и национальной памяти, проблемы нравственности и веры. Зарегистрированные пользователи получают возможность для написания некрологов на умерших родственников и друзей, а также исторических персонажей за все известные времена с привязкой к месту рождения и месту захоронения человека. С самого начала система формируется в международном масштабе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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