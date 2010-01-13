Набор новых сотрудников в ГУВД региона закрыт

Напомню, сократить численность работников внутренних дел и реорганизовать милицию в конце прошлого года потребовал президент Дмитрий Медведев. Сейчас в свердловской милиции работает около 30 тысяч человек. Штат недоукомплектован примерно на 1700 сотрудников, - передает Уралинформбюро.