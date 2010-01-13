Нижний Тагил оказался на 2-ом месте по числу заказов подарков Деду Морозу

Активнее всех поздравления и подарки от Деда Мороза заказывали жители Екатеринбурга, на втором месте оказались жители Нижнего Тагила, на третьем — Камышлова, сообщили Джастмедиа в пресс-службе Свердловского филиала «Почты России». В этом году жителям области предоставлялась возможность выбрать один из шести видов подарков. Но по традиции самым популярным среди подарков оказался «Сюрприз от Деда Мороза», его заказали более 2200 жителей Свердловской области.