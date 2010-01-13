Нижний Тагил оказался на 2-ом месте по числу заказов подарков Деду Морозу
13 января 2010, 16:40ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В этом году около 10,5 тысяч свердловчан воспользовались услугой «Почта Деда Мороза», заказав поздравление или подарок от Деда Мороза по почте.
Активнее всех поздравления и подарки от Деда Мороза заказывали жители Екатеринбурга, на втором месте оказались жители Нижнего Тагила, на третьем — Камышлова, сообщили Джастмедиа в пресс-службе Свердловского филиала «Почты России». В этом году жителям области предоставлялась возможность выбрать один из шести видов подарков. Но по традиции самым популярным среди подарков оказался «Сюрприз от Деда Мороза», его заказали более 2200 жителей Свердловской области.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей