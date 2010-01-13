Рассмотрена комплексная программа демографического развития города Нижний Тагил на 2010 год
13 января 2010, 17:47ОбществоArtem
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Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева провела заседание Координационного Совета по реализации Концепции улучшения демографической ситуации в городе Нижний Тагил на период до 2015 года.
На заседании речь шла о формах проявления социальной активности различных групп населения в решении демографических проблем, о роли общественных некоммерческих организаций в данной и о Плане мероприятий на 2010 год по демографическому развитию города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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