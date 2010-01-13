Средний размер пенсии свердловчан составил более семи тысяч рублей

В ходе валоризации расчетный пенсионный капитал гражданина увеличен на 10% и еще на 1% за каждый полный год «советского» стажа до 1991 года. А социальная доплата делает совокупный доход неработающего пенсионера не ниже прожиточного минимума. В результате средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области составит 7528 рублей 30 копеек. Уже в январе выплата пенсий будет производиться в увеличенном размере с учетом валоризации и социальной доплаты, сообщает АПИ.