Средний размер пенсии свердловчан составил более семи тысяч рублей
13 января 2010, 17:35ОбществоArtem
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Ежемесячное довольствие пенсионеров «подросло» в связи с валоризацией и социальной доплатой, установленной в регионе.
В ходе валоризации расчетный пенсионный капитал гражданина увеличен на 10% и еще на 1% за каждый полный год «советского» стажа до 1991 года. А социальная доплата делает совокупный доход неработающего пенсионера не ниже прожиточного минимума. В результате средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области составит 7528 рублей 30 копеек. Уже в январе выплата пенсий будет производиться в увеличенном размере с учетом валоризации и социальной доплаты, сообщает АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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