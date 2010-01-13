Валентина Исаева поздравила сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати

Мэр Валентина Исаева в поздравлении отметила, что в наши дни в еще большей степени, чем прежде, средства массовой информации способствуют решению экономических и социальных проблем, духовному единению тагильчан. Появление в последние годы новых газет и журналов, использование Интернета обогатило палитру информационного поля города. Валентина Исаева пожелала сотрудникам СМИ профессионального роста и признания, неиссякаемого вдохновения, эксклюзивных материалов, сенсационных новостей, интересных героев для материалов и реализации всех творческих задумок.