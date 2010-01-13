Валентина Исаева поздравила сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати
13 января 2010, 18:18ОбществоArtem
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День российской печати отмечают сегодня тагильские журналисты. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости».
Мэр Валентина Исаева в поздравлении отметила, что в наши дни в еще большей степени, чем прежде, средства массовой информации способствуют решению экономических и социальных проблем, духовному единению тагильчан. Появление в последние годы новых газет и журналов, использование Интернета обогатило палитру информационного поля города. Валентина Исаева пожелала сотрудникам СМИ профессионального роста и признания, неиссякаемого вдохновения, эксклюзивных материалов, сенсационных новостей, интересных героев для материалов и реализации всех творческих задумок.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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