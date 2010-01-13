Взрыв в гаражном боксе г. Нижний Тагил уничтожил три автомобиля. Серьёзно пострадал один человек

Взрыв прогремел после того, как в один из гаражных боксов зашёл мужчина. В результате два автомобиля, находившихся в боксе, и один припаркованный рядом, пострадали настолько что не подлежат восстановлению. А мужчина госпитализирован с переломом костей таза. Предположительная причина взрыва – утечка газа из газового оборудования, которым был оснащён один из автомобилей. Взрыв в гаражном боксе уничтожил три автомобиля. Серьёзно пострадал один человек.