Взрыв в гаражном боксе г. Нижний Тагил уничтожил три автомобиля. Серьёзно пострадал один человек
13 января 2010, 17:42ОбществоArtem
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Вчера в 13.30 поступило сообщение о взрыве в ГСК Гальянский на Черноисточинском шоссе.
Взрыв прогремел после того, как в один из гаражных боксов зашёл мужчина. В результате два автомобиля, находившихся в боксе, и один припаркованный рядом, пострадали настолько что не подлежат восстановлению. А мужчина госпитализирован с переломом костей таза. Предположительная причина взрыва – утечка газа из газового оборудования, которым был оснащён один из автомобилей. Взрыв в гаражном боксе уничтожил три автомобиля. Серьёзно пострадал один человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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