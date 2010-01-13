Жителям г. Нижний Тагил снова стоит подготовиться к морозам

Северный ветер приносит порции очень холодного воздуха. И очередное дыхание холода тагильчане начнут ощущать уже в ближайшие дни, рассказала нам главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко. Температура начнёт снижаться. И самыми холодными днями станут пятница и суббота. Днём столбики термометров покажут 27-32 градуса. Ночью будет градусов на 5 морознее. А вот обильные снегопады уже не повторятся. Только небольшой снежок, возможно пройдёт в ближайшие дни. А уже в воскресенье морозы смягчатся. В понедельник температура воздуха станет умереннее. И 19 января, в праздник Крещения, вряд ли будет очень холодно.