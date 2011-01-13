Безработных в Тагиле становится меньше

Нашли подходящее рабочее место 9 856 человек. По данным пресс-службы Департамента государственной службы занятости населения Свердловской области, официально безработными числятся 3088 человек. Уровень безработицы снизился до 1,4%. Сегодня в базе данных нижнетагильского центра занятости 1335 вакансий.