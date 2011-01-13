Безработных в Тагиле становится меньше
13 января 2011, 17:38ОбществоАнка
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В 2010-м году в нижнетагильский центр занятости за содействием в поиске работы обратились 14 236 горожан и жителей пригорода.
Нашли подходящее рабочее место 9 856 человек. По данным пресс-службы Департамента государственной службы занятости населения Свердловской области, официально безработными числятся 3088 человек. Уровень безработицы снизился до 1,4%. Сегодня в базе данных нижнетагильского центра занятости 1335 вакансий.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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