Единая дежурно-диспетчерская служба появится в Нижнем Тагиле

Такие задачи мэр Валентина Исаева ставит перед единой дежурно-диспетчерские службой. Она создается в Нижнем Тагиле. Сегодня срочные вызовы от населения принимаются несколькими структурами. А единая служба будет решать весь спектр проблем: от происшествий по линии ГО и ЧС до аварийных ситуаций в ЖКХ. Возможно, что ЕДДС будет работать не только по Нижнему Тагилу, но и охватывать территорию пригорода. С таким предложением обратились к Валентине Исаевой власти Горноуральского городского округа, отмечает пресс-служба администрации города. Добавим, что в составе службы должны работать не только диспетчеры, но и психологи. Предполагается также создание ситуационного центра.