Музей-завод в Нижнем Тагиле может стать площадкой иннопрома
13 января 2011, 17:13ОбществоАнка
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В администрации Нижнего Тагила была представлена презентация проекта ландшафтно-индустриального комплекса «Демидов-парк».
Он, напомним, предусматривает создание на базе существующего завода-музея современного туристического центра. Презентацию проекта «Демидов-парк» решено показать свердловскому губернатору Александру Мишарину. Как отметили в пресс-службе муниципалитета, согласно идее сотрудников Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», подготовивших презентацию, в перспективе Нижнетагильский музей-завод может стать одной из площадок Уральской международной выставки «ИННОПРОМ».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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