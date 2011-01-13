Музей-завод в Нижнем Тагиле может стать площадкой иннопрома

Он, напомним, предусматривает создание на базе существующего завода-музея современного туристического центра. Презентацию проекта «Демидов-парк» решено показать свердловскому губернатору Александру Мишарину. Как отметили в пресс-службе муниципалитета, согласно идее сотрудников Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», подготовивших презентацию, в перспективе Нижнетагильский музей-завод может стать одной из площадок Уральской международной выставки «ИННОПРОМ».