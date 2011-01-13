Программа молодежной политики Нижнего Тагила должна оградить молодежь от экстремизма

Под видом борьбы с наркоманией, алкоголизмом и социальным неравенством создаются реабилитационные центры, где человека вербуют, как нового адепта секты. Также в Нижнем Тагиле есть футбольные фанаты, скинхеды, национал-большевики и даже представители исламских экстремистских организаций, в частности, Талибана, отметил Михаил Лавров.

Чтобы оградить юных тагильчан от экстремистских настроений, в Нижнем Тагиле обсуждается программа молодежной политики. В ней -проекты, направленные на формирование семейных ценностей, здорового образа жизни, поддержку талантливой молодежи, развитие молодежного предпринимательства и гражданско-патриотического воспитания. После внесения поправок Советом по делам молодежи программа будет представлена на рассмотрение коллегии при Главе города.