Прокурорские работники из Нижнего Тагила получили награды
13 января 2011, 16:41ОбществоАнка
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Вручили награды накануне – в День работника прокуратуры России.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приказом Генпрокурора РФ знакам отличия «За верность закону» I степени награжден нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Василий Калинин. А нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры России» удостоена старший помощник прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Татьяна Орлова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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