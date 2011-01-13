Прокурорские работники из Нижнего Тагила получили награды

Прокурорские работники из Нижнего Тагила получили награды

Вручили награды накануне – в День работника прокуратуры России. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приказом Генпрокурора РФ знакам отличия «За верность закону» I степени награжден нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Василий Калинин. А нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры России» удостоена старший помощник прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Татьяна Орлова. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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