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Проспект Ленина в Нижнем Тагиле бьёт рекорды по аварийности среди других улиц
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проспект Ленина в Нижнем Тагиле бьёт рекорды по аварийности среди других улиц

13 января 2011, 18:23ОбществоАнка
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