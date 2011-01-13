Проспект Ленина в Нижнем Тагиле бьёт рекорды по аварийности среди других улиц
13 января 2011, 18:23ОбществоАнка
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А самым опасным днём для автомобилистов признана пятница, причём не обязательно тринадцатое.
Риск попасть в ДТП очень велик в часы пик: с 7-ми до 8-ми часов утра и с 5-ти до 6-ти вечера. Итоги года по числу ДТП на дорогах Нижнего Тагила подвели госавтоинспекторы. За год 786 человек пострадали в 569-ти ДТП в Нижнем Тагиле и пригороде. Инспекторы ГИБДД отмечают положительную тенденцию - число погибших снизилось на 20% по сравнению с предыдущими годами. В авариях практически во всех случаях виноваты водители, из-за пешеходов произошло лишь 60 ДТП, констатирует старший инспектор по пропаганде нижнетагильской ГИБДД Наталья Никишина. Чаще всего автомобилисты нарушают скоростной режим и очередность проезда.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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