Проспект Ленина в Нижнем Тагиле бьёт рекорды по аварийности среди других улиц

Риск попасть в ДТП очень велик в часы пик: с 7-ми до 8-ми часов утра и с 5-ти до 6-ти вечера. Итоги года по числу ДТП на дорогах Нижнего Тагила подвели госавтоинспекторы. За год 786 человек пострадали в 569-ти ДТП в Нижнем Тагиле и пригороде. Инспекторы ГИБДД отмечают положительную тенденцию - число погибших снизилось на 20% по сравнению с предыдущими годами. В авариях практически во всех случаях виноваты водители, из-за пешеходов произошло лишь 60 ДТП, констатирует старший инспектор по пропаганде нижнетагильской ГИБДД Наталья Никишина. Чаще всего автомобилисты нарушают скоростной режим и очередность проезда.