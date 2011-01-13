Тагильские призывники могут бесплатно получить военную специальность водителя

В Нижнем Тагиле началась первоначальная постановка на учет призывников вармию: учащихся 10 классов и 1 курсов техникумов.Ежедневно в военкоматах работают сотрудники РОСТО ДОСААФ, рассказал нампредставитель организации Николай Кошкаров. Они проводят собеседование сжелающими пройти обучение в РОСТО.