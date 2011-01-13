Тагильские призывники могут бесплатно получить военную специальность водителя
РОСТО ДОСААФ предлагает призывникам пройти обучение по специальности водителя грузового автомобиля.
В Нижнем Тагиле началась первоначальная постановка на учет призывников вармию: учащихся 10 классов и 1 курсов техникумов.Ежедневно в военкоматах работают сотрудники РОСТО ДОСААФ, рассказал нампредставитель организации Николай Кошкаров. Они проводят собеседование сжелающими пройти обучение в РОСТО.
Призывникам, достигшим 17-летнего возраста, предлагается получитьвоенную специальность водителя грузового автомобиля. Обучение в РОСТОДОСААФ проводится за полгода до призыва и длится 4 месяца. Помимообучения специальности призывники проходят строевую, стрелковую ифизическую подготовку. Значительное внимание уделяется и патриотическомувоспитанию. Обучение проходит бесплатно.
К моменту поступления в армию призывник приобретает военнуюспециальность.
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