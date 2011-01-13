Уральская форель готовится обеспечить свердловчан красной икрой

На единственном в области рыбном хозяйстве, которое производит деликатес, начался период метания икры. Нерест у форели в естественной среде случается один раз в год. В этом хозяйстве созданы условия, при которых рыба может давать икру весной и зимой. «Уже в ближайшее время станет ясно, сколько красной икры уральского производства попадет на столы свердловчан», - рассказал директор предприятия Александр Лежнев. По его словам, обычно в нерестовый период получается 600-700 килограммов деликатеса. На этом предприятии выращивается порядка десяти видов рыбы. Красную икру дает форель. Здесь она двух видов - янтарная и радужная. Как отмечает департамент информполитики губернатора, в 2011 году предприятие планирует завезти с племенного завода города Адлер большую партию икры для воспроизводства. Но только лишь через два года эта рыба будет готова к производству потомства.