Уральские банки предупреждают клиентов о мошенниках

В связи с этим уральские банки начали предупреждать своих клиентов о деятельности подобных лиц. Суть мошенничества заключается в том, что клиенту банка на телефон приходит сообщение о том, что его карта может быть заблокирована из-за выполнения несанкционированного списания, а для предотвращения этого клиенту нужно перезвонить по указанному в сообщении номеру. По телефону мошенники просят потенциальную жертву либо сообщить им данные карты «для уточнения информации», либо произвести определенные операции с картой, в результате которых деньги со счета клиента переводятся на посторонний счет. Как рассказали АПИ в пресс-службе одного кредитного учреждения, банковские сотрудники никогда не просят клиентов сообщать им какие-либо сведения по картам или перезванивать в банк, тем более не оставляют номеров сотовых телефонов.