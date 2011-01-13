В 2011 году в Свердловской области появится 12 тысяч мест в детских садах

По словам заместителя председателя правительства Свердловской областиЮрия Биктуганова, в прошлом году в рамках программы в детских садахпоявилось более 14000 новых мест. По итогам реализации программы поразвитию сети детских дошкольных учреждений в 2010 году очередь наустройство детей в детские сады удалось сократить на 8673 человека,сообщает JustMedia.

В 2011 году реализация программы в Свердловской области продолжится. Планируетсявернуть в систему дошкольного образования более 50 объектов, построить 6детских садов, смонтировать 25 дошкольных учреждений,выполнить проектную документацию на 28 объектов.

В Нижнем Тагиле места в детском саду ждут более 5 тысяч малышей. По словам главы города Валентины Исаевой, планируется, что к 2014 году очереди в детские сады исчезнут.

С сентября 2010 года в детских садах Нижнего Тагила дополнительнопоявилось 1660 мест. На первый квартал 2011 года запланировано строительство нового садикана Муринских прудах. Закладываются средства на проектирование садиков на Руднике и на Вагонке. А еще 2 здания – на Карла Маркса и на Вые - некогда бывшие детсадами, но позже перепрофилированные, вновь вернут в систему дошкольного образования.