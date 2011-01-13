В этом году в Нижнем Тагиле семьи снова смогут гасить ипотеку материнским капиталом

Напомним, что эта мера была введена в 2009 году и оказалась очень востребованной: почти 300 тысяч российских семей направили средства материнского капитала на расчеты по жилищным кредитам. Однако это правило действовало только для кредитов и займов, взятых до конца 2010 года. Теперь это ограничение отменено – гасить жилищные кредиты, взятые в 2011 году и далее, можно, не дожидаясь трехлетия второго ребенка.