В этом году в Нижнем Тагиле семьи снова смогут гасить ипотеку материнским капиталом
13 января 2011, 17:06ОбществоАнка
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Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, президент Дмтирий Медведев подписал закон, по которому средства материнского капитала можно продолжать направлять на погашение жилищных кредитов вне зависимости от даты их получения, а также вне зависимости от возраста ребенка, который дал право на материнский капитал.
Напомним, что эта мера была введена в 2009 году и оказалась очень востребованной: почти 300 тысяч российских семей направили средства материнского капитала на расчеты по жилищным кредитам. Однако это правило действовало только для кредитов и займов, взятых до конца 2010 года. Теперь это ограничение отменено – гасить жилищные кредиты, взятые в 2011 году и далее, можно, не дожидаясь трехлетия второго ребенка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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